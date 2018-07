FIFA World Cup Golden Boot standings

Moscow, July 1 (IANS) Following are the top scorers at the FIFA World Cup after Sunday’s match between Russia and Spain:

5 – Harry Kane (England)

4 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

4 – Romelu Lukaku (Belgium)

3 – Denis Cheryshev (Russia)

3 – Kylian Mbappe (France)

3 – Diego Costa (Spain)

3 – Edinson Cavani (Uruguay)

3 – Artem Dzyuba (Russia)

2 – Philippe Coutinho (Brazil)

2 – Luis Suarez (Uruguay)

2 – Eden Hazard (Belgium)

2 – Sergio Aguero (Argentina)

2 – Mile Jedinak (Australia)

2 – Ahmed Musa (Nigeria)

2 – Luka Modric (Croatia)

2 – John Stones (England)

2 – Mohamed Salah (Egypt)

2 – Son Heungmin (South Korea)

2 – Andreas Granqvist (Sweden)

2 – Yerry Mina (Colombia)

2 – Wahbi Khazri (Tunisia)

2 – Antoine Griezmann (France)

