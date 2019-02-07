India to field vs New Zealand in 3rd T20I
Hamilton, Feb 10 (IANS) India won the toss and elected to field against New Zealand in the third and final Twenty20 International match here on Sunday.
India made one change in its playing XI. Chinaman Kuldeep Yadav came in for leg-spinner Yuzvendra Chahal. For New Zealand Blair Tickner received his T20I cap. He replaced Lockie Ferguson.
Teams:
New Zealand: Tim Seifert(w), Colin Munro, Kane Williamson(captain), Daryl Mitchell, Ross Taylor, Colin de Grandhomme, Mitchell Santner, Scott Kuggeleijn, Tim Southee, Ish Sodhi, Blair Tickner.
India: Rohit Sharma (captain), Shikhar Dhawan, Rishabh Pant, Vijay Shankar, MS Dhoni(w), Dinesh Karthik, Hardik Pandya, Krunal Pandya, Kuldeep Yadav, Bhuvneshwar Kumar, K Khaleel Ahmed.
–IANS
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