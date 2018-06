Scoreboard of India vs Afghanistan one-off Test

Bengaluru, June 15 (IANS) Following is the scorecard of the one-off Test between India and Afghanistan, which the hosts won by an innings and 262 runs here on Thursday.

India 1st innings: (overnight 347/6)

Hardik Pandya c Afsar Zazai b Wafadar 71

Ravichandran Ashwin c Afsar Zazai b Yamin Ahmadzai 18

Ravindra Jadeja c Rahmat Shah b Mohammad Nabi 20

Ishant Sharma lbw b Rashid Khan 8

Umesh Yadav not out 26

Extras 16 (b 1, lb 12, nb 1, w 2)

Total: 474 all out (in 104.5 overs)

Fall of wickets: 1-168 (S Dhawan, 28.4 ov), 2-280 (M Vijay, 51.5 ov), 3-284 (KL Rahul, 52.1 ov), 4-318 (AM Rahane, 66.3 ov), 5-328 (CA Pujara, 69.5 ov), 6-334 (KD Karthik, 74.5 ov), 7-369 (R Ashwin, 85.5 ov), 8-436 (RA Jadeja, 98.5 ov), 9-440 (HH Pandya, 99.2 ov), 10-474 (I Sharma, 104.5 ov)

Bowling: Yamin Ahmadzai 19-7-51-3, Wafadar 21-5-100-2, Mohammad Nabi 13-0-65-1, Rashid Khan 34.5-2-154-2, Mujeeb Ur Rahman 15-1-75-1,

Asghar Stanikzai 2-0-16-0.

Afghanistan 1st Innings:

Mohammad Shahzad run out (Pandya) 14

Javed Ahmadi b Ishant Sharma 1

Rahmat Shah lbw b Umesh Yadav 14

Afsar Zazai b Ishant Sharma 6

Hashmatullah Shahidi lbw b R Ashwin 11

Asghar Stanikzai b R Ashwin 11

Mohammad Nabi c Ishant Sharma b R Ashwin 24

Rashid Khan c Umesh Yadav b R Jadeja 7

Yamin Ahmadzai c R Jadeja b R Ashwin 0

Mujeeb Ur Rahman st Dinesh Karthik b R Jadeja 15

Wafadar not out 6

Extras 0

Total 109 all out (in 27.5 overs)

Fall of wickets: 1-15 (Mohammad Shahzad, 3.6 ov), 2-21 (Javed Ahmadi, 5.2 ov), 3-35 (Rahmat Shah, 8.2 ov), 4-35 (Afsar Zazai, 9.1 ov), 5-50 (Asghar Stanikzai, 12.3 ov), 6-59 (Hashmatullah Shahidi, 16.4 ov), 7-78 (Rashid Khan, 21.3 ov), 8-87 (Yamin Ahmadzai, 24.5 ov), 9-88 (Mohammad Nabi, 26.3 ov), 10-109 (Mujeeb Ur Rahman, 27.5 ov)

Bowling: Umesh Yadav 6-1-18-1, Ishant Sharma 5-0-28-2, Hardik Pandya 5-0-18-0, Ravichandran Ashwin 8-1-27-4, Ravindra Jadeja 3.5-1-18-2.

Afghanistan 2nd Innings (following on)

Mohammad Shahzad c Dinesh Karthik b Umesh Yadav 13

Javed Ahmadi c Shikhar Dhawan b Umesh Yadav

Rahmat Shah c Ajinkya Rahane b Ishant Sharma

Mohammad Nabi lbw b Umesh Yadav 0

Hashmatullah Shahidi not out 36

Asghar Stanikzai c Shikhar Dhawan b R Jadeja 25

Afsar Zazai b R Jadeja 1

Rashid Khan b R Jadeja

Yamin Ahmadzai b Ishant Sharma

Mujeeb Ur Rahman c Umesh Yadav b R Jadeja 3

Wafadar b Ashwin 0

Extras 5 (b 4, lb 1)

Total 103 all out (in 38.4 overs)

Fall of wickets: 1-19 (Mohammad Shahzad, 3.6 ov), 2-22 (Javed Ahmadi, 5.1 ov), 3-22 (Mohammad Nabi, 5.5 ov), 4-24 (Rahmat Shah, 6.3 ov), 5-61 (Asghar Stanikzai, 23.4 ov), 6-62 (Afsar Zazai, 25.3 ov), 7-82 (Rashid Khan, 29.2 ov), 8-85 (Yamin Ahmadzai, 32.5 ov), 9-98 (Mujeeb Ur Rahman, 35.6 ov), 10-103 (Wafadar, 38.4 ov)

Bowling: Ishant Sharma 7-2-17-2, Umesh Yadav 7-1-26-3, Hardik Pandya 4-2-6-0, Ravichandran Ashwin 11.4-3-32-1, Ravindra Jadeja 9-3-17-4.

–IANS

dm/tri/